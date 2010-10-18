El Defensor del Pueblo recrimina al Ayuntamiento de Sevilla que no actuase contra tres parkings denunciados por tarifas no autorizadas
Rechazó las pruebas aportadas por FACUA Sevilla y no realizó inspecciones. "No se ha puesto ninguna multa porque son empresas bastante colaboradoras con la ciudad", llegó a afirmar el delegado de Movilidad en noviembre de 2007.
FACUA.org
Sevilla-18/10/2010
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El Defensor del Pueblo Andaluz ha recriminado a la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento hispalense que no actuase contra los aparcamientos de Sando y Martín Casillas tras las denuncias presentadas por FACUA Sevilla en septiembre de 2007 por aplicar sendas subidas de tarifas que