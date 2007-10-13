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El déficit de tarifa se situará en torno a los 1.000 millones en 2007

El Gobierno está fomentando prácticas de ahorro energético y la reducción de los costes reconocidos para aliviar dicho déficit en tres años.

FACUA.org
España-13/10/2007
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El déficit de tarifa -diferencia entre el coste reconocido de la energía y los ingresos de las eléctricas- se situará a cierre de 2007 en torno a los 1.000 millones de euros, aseguró el secretario general de Energía, Ignasi Nieto.

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