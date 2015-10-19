El director Luc Besson, condenado por plagiar la película '1997: Rescate en Nueva York' de John Carpenter
El cineasta y su productora, EuropaCorp, tendrán que pagar 50.000 euros en daños y perjuicios a StudioCanal, que posee los derechos de explotación de la cinta copiada.
FACUA.org
Internacional-19/10/2015
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Fotograma de la película '1997: Rescate en Nueva York'
El director francés Luc Besson y su productora EuropaCorp han sido condenados por plagiar 1997: Rescate en Nueva York (Escape from New York 1997, 1981), dirigida por John Carpenter, en su película MS1: Máxima seguridad (Lock Out, 2012