El economista jefe del FMI reconoce el "error" de exigir recortes a Europa
Olivier Blanchard afirma que el organismo se equivocó al valorar el impacto de la austeridad en la UE, que aumentó el desempleo y frenó la demanda interior.
FACUA.org
Internacional-04/01/2013
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El economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Olivier Blanchard, ha reconocido el «error» cometido por el organismo internacional a la hora de recomendar recortes a los gobiernos europeos ya que no supieron entender que el compromiso de las autoridades con