El equipo jurídico de FACUA ya estudia su personación en la causa penal contra Ausbanc y Manos Limpias
Luis Pineda ha desarrollado durante años una campaña de difamación contra FACUA y su portavoz, Rubén Sánchez, que ya ha logrado dos sentencias por difamación y hoy ha anunciado nuevas actuaciones judiciales.
FACUA.org
España-19/04/2016
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Luis Pineda, a la entrada de la sede de Ausbanc para el registro efectuado por la UDEF tras su detención el pasado viernes. | Imagen: EFE.
FACUA-Consumidores en Acción estudia su personación en la causa penal contra Ausbanc y Manos Limpias, acusadas de extorsión, amenazas y organización criminal, entre otros delitos.
El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez,