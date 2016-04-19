Nuestras accionesAcusadas de extorsión, amenazas y organización criminal, entre otros delitos

El equipo jurídico de FACUA ya estudia su personación en la causa penal contra Ausbanc y Manos Limpias

Luis Pineda ha desarrollado durante años una campaña de difamación contra FACUA y su portavoz, Rubén Sánchez, que ya ha logrado dos sentencias por difamación y hoy ha anunciado nuevas actuaciones judiciales.

FACUA.org
España-19/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción estudia su personación en la causa penal contra Ausbanc y Manos Limpias, acusadas de extorsión, amenazas y organización criminal, entre otros delitos.

El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez,

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