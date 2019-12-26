El error de Twitter en Android permitió extraer 17 millones de números de teléfono asociados a cuentas
El fallo de seguridad de la función de contactos de la app permitía obtener información de los usuarios mediante el uso de los números telefónicos.
Europa Press
Internacional-26/12/2019
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Un investigador de ciberseguridad ha utilizado el último fallo de seguridad de la aplicación de Twitter para Android para extraer 17 millones de números de teléfono de usuarios asociados a cuentas de la plataforma.
El pasado fin de semana, Twitter admitió