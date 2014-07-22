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El escándalo de la carne podrida en China se expande y afecta a más cadenas internacionales

El proveedor chino Husi estuvo falsificando sistemáticamente la fecha de caducidad de parte de los productos cárnicos que vendía a cadenas de comida rápida.

FACUA.org
Asia y Oceanía-22/07/2014
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Las autoridades chinas han cerrado este lunes las instalaciones del proveedor de productos cárnicos Husi, acusada de vender carne podrida a cadenas de comida rápida, falsificando sistemáticamente la fecha de caducidad, según desveló la televisión Dragon T

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