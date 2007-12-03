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El Euríbor cierra noviembre en el 4,607% y suma su segundo descenso consecutivo

Pese a ello, el nivel actual del indicador se traducirá en un aumento de las cuotas de los créditos hipotecarios.

FACUA.org
España-03/12/2007
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El Euríbor, tipo al que se conceden la mayoría de las hipotecas en España, cerró noviembre en el 4,607%, el segundo descenso consecutivo registrado por este indicador tras veinticuatro meses de continuas subidas.

Este dato, que deberá ser confirmado por

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