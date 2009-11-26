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El Europarlamento pide normas que obliguen a las aerolíneas a indemnizar a los pasajeros en caso de quiebra

Recomienda que estas nuevas normas deberían aplicarse a las compañías que dejan de operar, ya que los perjuicios para los usuarios son similares.

FACUA.org
Europa-26/11/2009
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El Pleno del Parlamento Europeo pidió este miércoles a Bruselas normas que obliguen a indemnizar a los pasajeros afectados si una compañía aérea se declara en quiebra y que se prevea también el principio de responsabilidad solidaria para que estos

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