El FBI detiene en EEUU a un ejecutivo de Volkswagen por el escándalo de los motores trucados
Se trata del encargado de la oficina de cumplimiento de las regulaciones de la compañía entre 2014 y marzo de 2015. En dicho país, el fraude de las emisiones afecta a más de 500.000 propietarios de automóviles.
FACUA.org / Europa Press
América-09/01/2017
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El FBI estadounidense ha detenido al responsable de Compliance del consorcio automovilístico Volkswagen en Alemania entre 2014 y marzo de 2015, Oliver Schmidt, por una posible conspiración para defraudar en relación con el caso del software que alteraba las e