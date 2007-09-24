El FMI prevé una desaceleración del crecimiento y un periodo de ajuste dilatado en los mercados
En el informe sobre la estabilidad financiera mundial se señala que las condiciones de crédito pueden no normalizarse pronto.
FACUA.org
Internacional-24/09/2007
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó hoy que es probable que se produzca una cierta desaceleración del crecimiento económico y advirtió de que el proceso de ajuste en los mercados será dilatado, apuntando que es previsible que las condiciones de cr&eacu