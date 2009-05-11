El FROM crea una radio para niños para incentivar el consumo de pescado
4.000 escolares de 200 colegios de España participan en la campaña 'Hasta aquí hemos llegado por comer pescado'.
FACUA.org
España-11/05/2009
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El Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) ha puesto en marcha una campaña este año para incentivar el consumo de pescado entre la población infantil y juvenil bajo el lema Hasta aquí hemos