El futuro comisario de Transportes quiere que la UE fije reglas comunes sobre el uso de escáneres corporales
Criticó que algunos Estados miembros hayan decidido recurrir a ellos sin esperar una normativa comunitaria.
FACUA.org
Europa-15/01/2010
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El futuro comisario de Transportes, el estonio Siim Kallas, dijo este jueves que quiere que la Unión Europea (UE) fije reglas comunes sobre el uso de escáneres corporales en los aeropuertos para prevenir ataques terroristas. Además, criticó que algunos Estados