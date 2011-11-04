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El gasóleo suma cuatro semanas al alza y se sitúa ya a solo 1,8 céntimos de la gasolina

Este combustible, consumido por el 80% del parque automovilístico español, llegó a superar en abril los 1,3 euros el litro, y se encuentra en la actualidad 3,3 céntimos por debajo de su máximo histórico de 1,329 euros el litro, alcanzado en 2008.

FACUA.org
Internacional-04/11/2011
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El precio del litro de gasóleo acumula cuatro semanas consecutivas de subidas y se sitúa ya a una distancia de solo 1,8 céntimos de la gasolina, lo que supone la menor diferencia en casi tres años, según datos extraídos por Europa Press del Boletín

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