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El gobierno alemán ordena a Opel revisar 100.000 vehículos diésel por sospecha de fraude en las emisiones

La medida se produce en el marco de la investigación que la policía alemana está realizando a la compañía por la presunta existencia de un software ilegal instalado en los automóviles.

Europa Press
Internacional-16/10/2018
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La Oficina Federal de Vehículos Motorizados de Alemania (KBA), organismo dependiente del Ministerio de Transporte germano, ha ordenado a Opel la revisión de 100.000 vehículos diésel por sospecha de fraude en las emisiones.

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