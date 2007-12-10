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El Gobierno amplía hasta 2012 el descuento a las eléctricas de ingresos derivados de derechos de emisión

Los derechos que han recibido gratuitamente las empresas producen el efecto de subir los precios en el mercado eléctrico, algo que pretende paliar el nuevo Decreto Ley.

FACUA.org
España-10/12/2007
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El Consejo de Ministros aprobó el 7 de diciembre un Real Decreto Ley por el que extiende hasta el período 2008-2012 la detracción de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica del mayor ingreso derivado de la asignació

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