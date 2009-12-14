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El Gobierno aprueba el Real Decreto de seguridad aeronáutica

Fomento quiere mejorar la seguridad aérea con el objetivo de reforzar la necesaria confianza en el sector aéreo, en su seguridad y en sus profesionales.

FACUA.org
España-14/12/2009
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El Gobierno dio luz verde el viernes al real decreto de seguridad aeronáutica, que establecerá los criterios para «la correcta actuación y desarrollo del paquete de medidas en esta materia anunciado por Fomento», y que se irá conociendo en los próx

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