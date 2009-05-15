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El Gobierno aprueba un nuevo reglamento para reforzar la seguridad operacional en los aeropuertos

Será aplicable a los aeropuertos y helipuertos con operaciones de transporte público, así como a los aeródromos utilizados por la aviación general.

FACUA.org
España-15/05/2009
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El Consejo de Ministros aprobó el jueves un real decreto que refuerza la seguridad operacional de los aeródromos de uso público en España, al determinar las especificaciones técnicas para su diseño y operación e incorporar así las últ

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