El Gobierno aprueba un nuevo reglamento para reforzar la seguridad operacional en los aeropuertos
Será aplicable a los aeropuertos y helipuertos con operaciones de transporte público, así como a los aeródromos utilizados por la aviación general.
FACUA.org
España-15/05/2009
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