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El Gobierno aprueba un Real Decreto sobre los niveles mínimos de recursos propios de las entidades de crédito

Deberán divulgar información sobre su perfil de negocio, exposición y formas de gestión del riesgo.

FACUA.org
España-15/02/2008
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El Gobierno aprobó hoy el Real Decreto que ajusta los recursos propios de las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión a sus verdaderas necesidades y riesgos, refuerza la supervisión de su solvencia y les obliga a ofrecer información sobre l

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