El Gobierno aprueba una norma de calidad para los caramelos, chicles y golosinas elaborados en España
La legislación mantiene unos mínimos requisitos de elaboración, elimina algunas restricciones que existían en las definiciones y permite elaboraciones que actualmente no están contempladas.
FACUA.org
España-14/03/2011
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El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante Real Decreto, una norma de calidad para los caramelos, chicles, confites y golosinas, que simplifica la legislación vigente y, a su vez, la adapta a las actuales tendencias de los consumidores, encaminadas a la compra de productos que se ajuste