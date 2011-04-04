El Gobierno aprueba una nueva reglamentación de zumos de frutas y otros productos similares
El objetivo de este Real decreto es incorporar al ordenamiento jurídico español lo establecido en dos Directivas comunitarias sobre esta materia aprobadas en 2009 y 2010.
FACUA.org
España-04/04/2011
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El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica parcialmente la actual Reglamentación Técnico-Sanitaria de zumos de frutas y otros productos similares, destinados a la alimentación humana.
El objetivo de este Real decreto es incorporar al ordenamiento