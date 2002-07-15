El Gobierno archiva denuncias contra operadores de telecomunicaciones si el usuario tarda más de un mes en presentarlas
Ciencia y Tecnología da a un usuario quince días para argumentar una reclamación después de esperar dieciséis meses la respuesta de Terra.
FACUA.org
España-15/07/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia que la legislación en materia de telecomunicaciones no sólo está favoreciendo la aparición de numerosas irregularidades en el sector, sino que dificulta enormemente que