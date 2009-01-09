El Gobierno argentino pide informes sobre la entrada de Telefónica en el holding que controla Telecom Italia
Ante los efectos sobre la competencia que supondrá que Telefónica tenga una posición de influencia sobre la compañía que controla a su principal competidora en Argentina.
FACUA.org
América-09/01/2009
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La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) del Gobierno argentino pidió este viernes información a Olimpia, el holding que controla Telecom Italia, para determinar si la operación de compra realizada por Telefónica España puede derivar en pr