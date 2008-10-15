El Gobierno chino ordena la retirada del mercado de todos los lácteos producidos antes del 14 de septiembre
Es la medida más radical impuesta por Pekín para poner fin al escándalo de la leche adulterada.
FACUA.org
Internacional-15/10/2008
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El Gobierno chino ha decidido ordenar la retirada del mercado de toda la producción nacional láctea anterior al 14 de septiembre, para garantizar que todos los artículos que lleguen a los consumidores hayan pasado por los nuevos controles de calidad.
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