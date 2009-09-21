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El Gobierno da el visto bueno a la enmienda introducida en el convenio de Seguridad Social con Túnez

Afecta a la relación de prótesis, órtesis y grandes aparatos u otras prestaciones de gran importancia, como trasplantes o quimioterapia.

FACUA.org
Internacional-21/09/2009
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El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la enmienda introducida en el convenio de Seguridad Social entre España y Túnez, que introduce modificaciones de carácter formal que no alteran la parte sustantiva del convenio firmado en 2001, que tiene como modelo los reglame

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