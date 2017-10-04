El Gobierno da marcha atrás y sí permitirá a pilotos y controladores comunicarse en español
Ambos colectivos celebran la rectificación del Ministerio de Fomento tras "escuchar" su "criterio profesional".
Europa Press
España-04/10/2017
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El Sindicato de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) y la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) han celebrado el anuncio de Fomento de hacer uso de la excepción contenida en el reglamento europeo, como han hecho otros países, pa