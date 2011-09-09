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El gobierno de Sudáfrica pide los datos de usuarios de BlackBerry

El ministro de comunicaciones asegura que los jóvenes del país utilizan este servicio para organizarse y sembrar de violencia el país africano.

FACUA.org
África-09/09/2011
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El gobierno de Sudáfrica quiere que Research In Motion (RIM) le proporcione los datos de usuario del servicio de menajería instantánea Blackberry Messenger (BBM), tras asegurar que los jóvenes del país utilizan este servicio para
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