El Gobierno exime a las empresas extranjeras no residentes del impuesto sobre bienes inmuebles
Así se recoge en una enmienda que el PP va a introducir en el proyecto de Ley de Medidas Tributarias, que actualmente está en tramitación en el Senado.
FACUA.org
España-03/12/2012
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Las empresas extranjeras que no estén afincadas, salvo aquellas residentes en paraísos fiscales, no tendrán que pagar desde el próximo 1 de enero el gravamen especial sobre bienes inmuebles del 3% que hasta soportaban.
Así se recoge en una enmienda que el