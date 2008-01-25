El Gobierno fija prácticas de circulación de seis meses para el carné de moto
Los conductores con permiso caducado no tendrán que volver a examinarse a partir de cuatro años como hasta ahora.
FACUA.org
España-25/01/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Consejo de Ministros aprobó hoy varias de las iniciativas previstas con carácter urgente en el último Plan de Seguridad Vial, especialmente destinadas a la protección de los conductores de motos, uno de los grupos con mayor siniestralidad en las carreteras espa&ntil