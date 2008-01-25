Más noticias

El Gobierno fija prácticas de circulación de seis meses para el carné de moto

Los conductores con permiso caducado no tendrán que volver a examinarse a partir de cuatro años como hasta ahora.

FACUA.org
España-25/01/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Consejo de Ministros aprobó hoy varias de las iniciativas previstas con carácter urgente en el último Plan de Seguridad Vial, especialmente destinadas a la protección de los conductores de motos, uno de los grupos con mayor siniestralidad en las carreteras espa&ntil

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos