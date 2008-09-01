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El Gobierno impone una sanción al Canal de Isabel II por verter aguas residuales en el Jarama

Deberá pagar una multa de 341.783,15 y una indemnización por los daños causados de 100.800 euros.

FACUA.org
Madrid-01/09/2008
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El Consejo de Ministros acordó el pasado viernes imponer una multa de 341.783,15 euros al Canal de Isabel II por verter aguas residuales al río Jarama, incumpliendo la autorización de vertido, ha informado el Ejecutivo nacional. Además, el Canal tendrá que indem

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