El Gobierno indemnizará con entre 30.000 y 100.000 euros a cada afectado por la talidomida
Este fármaco utilizado para tratar las náuseas de las mujeres embarazadas provocó numerosas discapacidades en los recién nacidos.
FACUA.org
España-23/03/2010
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El Gobierno está ultimando los «últimos flecos» de un Real Decreto con el que se indemnizará, con entre 30.000 y 100.000 euros, a cada persona que se certifique que ha sido víctima de la talidomida, fármaco que en la década de los 60 fue utilizado