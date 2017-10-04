El Gobierno intenta tumbar en el TC la prohibición de las gasolineras desatendidas en Extremadura
Convoca a la Comisión Bilateral Estado-Extremadura para plantear una negociación antes de presentar el recurso de inconstitucionalidad. FACUA pide formar parte de la negociación como parte interesada.
FACUA.org
Extremadura-04/10/2017
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