El Gobierno italiano pretende bajar el volumen de los anuncios en televisión
El ministro de Comunicación asegura que las tres principales cadenas suben un 50% el volumen durante los espacios publicitarios.
FACUA.org
Europa-08/08/2006
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El ministro de Comunicación italiano, Paolo Gentiloni, ha asegurado que las tres principales cadenas del país suben un 50% de media el volumen durante los espacios publicitarios, según un reciente informe. Esta estrategia es utilizada por los anunciantes para intentar