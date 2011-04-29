El Gobierno librará de la Ley de Servicios de Atención al Cliente a empresas con millones de usuarios
El Anteproyecto recoge que las empresas reguladas por la norma que tengan menos de 250 trabajadores no tendrán que cumplirla.
FACUA.org
España-29/04/2011
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que si no rectifica su contenido, el Gobierno librará del cumplimiento de la futura Ley de Servicios de Atención al Cliente (SAC) a empresas con decenas, cientos de miles o incluso millones de usuarios.
Y es que el Anteproyecto de