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El Gobierno no compensará a los afectados por las preferentes de bancos rescatados

El ministro de Economía, Luis de Guindos, confirma que las pérdidas de estas acciones las tendrán que asumir sus propietarios.

FACUA.org
España-18/07/2012
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Los titulares de participaciones preferentes afectados por las entidades rescatadas «deberán contribuir a su reestructuración con sus propios recursos», según recoge Cinco Días de declaraciones del ministro de Economía, Luis d

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