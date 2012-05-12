Nuestras acciones¿Fomento del alquiler o de la especulación inmobiliaria?

El Gobierno pretende fomentar el alquiler como el empleo: facilitando que se echen personas a la calle aunque cumplan con sus obligaciones

La duración obligatoria de los contratos de arrendamiento bajará de cinco a tres años, las prórrogas pasarán de tres a uno y el IPC dejará de ser el índice de referencia para actualizar las rentas.

FACUA.org
España-12/05/2012
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FACUA-Consumidores en Acción considera lamentable la contradictoria reforma que pretende aprobar el Gobierno para, supuestamente, impulsar el mercado del alquiler de viviendas en España.

Con el anteproyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas

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