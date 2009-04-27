El Gobierno recomienda no ir a México salvo casos de necesidad y que se reflexione sobre la conveniencia de aplazar los viajes a EEUU
Ante los casos de gripe porcina en humanos.
FACUA.org
España-27/04/2009
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Ante los casos de gripe porcina en humanos, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación recomienda no viajar a México salvo en casos de necesidad y que se reflexione sobre la conveniencia de aplazar los viajes a EEUU.
En relación a México, el Ministeri