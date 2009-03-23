El Gobierno regula la información de los animales destinados al sacrificio
El objetivo es conseguir una mejora de las explotaciones y con ello de los animales que crían y de la carne que producen.
FACUA.org
España-23/03/2009
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El Gobierno ha aprobado un Real Decreto por el se regula la información sobre la cadena alimentaria que debe acompañar a los animales destinados al sacrificio.
Esta norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado viernes, a petición de los ministros de Sanidad