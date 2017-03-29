Nuestras accionesCreada para seguir operando fraudulentamente

El Gobierno saca por fin del registro de asociaciones de usuarios a Causa Común, una tapadera de Ausbanc

FACUA la denunció hace dos años ante Aecosan. En 2013, el organismo se vio obligado a sacar a Ausbanc del registro, 2 años después de haberla inscrito pese a no cumplir los requisitos.

FACUA.org
España-29/03/2017
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La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha expulsado por fin del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Reacu) a una organización tapadera creada por Ausbanc para continuar operando fraudulentamente. La entidad, denomi

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