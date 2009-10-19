El Gobierno sanciona a Repsol por vertidos en la planta de Puertollano
El importe asciende a 583.000 euros y se suma a otra de cerca de 500.000 que ya se impuso a la compañía por daños causados.
FACUA.org
España-19/10/2009
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El Consejo de Ministros impuso este viernes a Repsol YPF una sanción de 583.044 euros por el incumplimiento de las condiciones de autorización de vertidos en su planta de Puertollano, en Ciudad Real.
Además de la sanción, el Gobierno obliga a la petrolera a pag