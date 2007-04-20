El Gobierno sube del 90 al 93% el porcentaje de envíos que Correos deberá entregar en los tres días posteriores a su admisión
Un Real Decreto implanta un nuevo sistema para penalizar a Correos si incumple los plazos de entrega establecidos.
FACUA.org
España-20/04/2007
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El Gobierno aprobó hoy Real Decreto sobre prestación de servicios postales que obliga a Correos a entregar a su destinatario el 93% del correo ordinario a los tres días de ser admitidas en una oficina o un buzón y el 99% en cinco días, frente los ratios del 90%