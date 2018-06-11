Más noticiasCon hasta 45.000 euros

El Gobierno valenciano multará el fraude homófobo de las terapias para "curar" la homosexualidad

El proyecto de ley LGTBI aprobado por el Consell será la primera norma española que dedica un capítulo completo a la situación de las personas con variaciones intersexuales o con diferencias del desarrollo sexual.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-11/06/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Gobierno de la Comunidad Valenciana ha aprobado el proyecto de ley LGTBI que regulará, por primera vez, los derechos del colectivo de lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, garantizará la igualdad real y efectiva de estas personas y servirá para prevenir agres

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos