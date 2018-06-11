El Gobierno valenciano multará el fraude homófobo de las terapias para "curar" la homosexualidad
El proyecto de ley LGTBI aprobado por el Consell será la primera norma española que dedica un capítulo completo a la situación de las personas con variaciones intersexuales o con diferencias del desarrollo sexual.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-11/06/2018
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Mónica Oltra, consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y vicepresidenta del Consell valenciano. | Imagen: Generalitat valenciana.
El Gobierno de la Comunidad Valenciana ha aprobado el proyecto de ley LGTBI que regulará, por primera vez, los derechos del colectivo de lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, garantizará la igualdad real y efectiva de estas personas y servirá para prevenir agres