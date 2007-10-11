El Gobierno Vasco abre siete expedientes sancionadores por la suscripción a servicios de SMS sin consentimiento de los usuarios
Considera que "se vulnera de forma sistemática el deber de información previa a la celebración de un contrato".
FACUA.org
Euskadi-11/10/2007
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