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El Gobierno Vasco abre siete expedientes sancionadores por la suscripción a servicios de SMS sin consentimiento de los usuarios

Considera que "se vulnera de forma sistemática el deber de información previa a la celebración de un contrato".

FACUA.org
Euskadi-11/10/2007
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La Dirección de Consumo y Seguridad Industrial del Gobierno Vasco ha iniciado siete expedientes sancionadores, que podrían sumar un total de 65.000 euros de multa, contra dos operadoras de telefonía y siete empresas publicitarias y de gestión de datos por la facturaci&

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