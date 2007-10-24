El Gobierno vasco sanciona con 12.000 euros a Ryanair y con 6.000 a Lufthansa y Aer Lingus por publicidad engañosa
Otras cinco compañías no han sido sancionadas tras subsanar las causas por las que fueron expedientadas el pasado enero.
FACUA.org
Euskadi-24/10/2007
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La Dirección de Consumo y Seguridad Industrial del Gobierno vasco ha decidido sancionar con 12.000 euros a la compañía aérea Ryanair y con 6.000 a Lufthansa y Air Lingus LTD por publicitar de forma engañosa los precios de sus vuelos a través de Internet.<