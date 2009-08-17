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El Govern balear retira 900 gafas de sol con un etiquetado incorrecto

El control está teniendo lugar tanto en las cadenas comerciales como en los establecimientos multiprecios de las islas.

FACUA.org
Baleares-17/08/2009
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La Dirección General de Consumo del Govern balear está realizando un control de la idoneidad y del etiquetado de las gafas de sol que ha provocado la retirada de veintiuna muestras para analizar su calidad, así como de 900 unidades más por tener un etiquetado incorrect

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