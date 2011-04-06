El Hospital de San Rafael reclama casi 6.000 euros a una socia de FACUA Cádiz por unos servicios recibidos tras el parto
La usuaria alega que en ningún momento se le advirtió que no estaban cubiertos por su seguro sanitario privado.
FACUA.org
Cádiz-06/04/2011
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La socia de FACUA Cádiz A.M.P. acudió, en diciembre de 2008, al Hospital San Rafael de Cádiz, (perteneciente a la empresa José Manuel Pascual Pascual, S.A.), para ser atendida en el parto, haciendo uso del seguro sanitario privado que tenía