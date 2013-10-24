El hospital de Villarrobledo impide incluir más pacientes en las listas de espera de la cirugía ortopédica
Los facultativos del centro sanitario de Albacete apuntan que se trata de una estrategia para adelgazar estas listas que son las que más retraso acumulan en los hospitales españoles.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-24/10/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La dirección del hospital de Villarrobledo, en Albacete, ha ordenado a sus facultativos del servicio de traumatología y cirugía ortopédica que, «hasta nueva indicación», no incluyan a más pacientes en las listas de espera para recibir una pr&oacu