El importe de la ITV de un turismo puede variar hasta un 194% según la comunidad autónoma
El último estudio anual de FACUA revela que Melilla y Extremadura tienen las tarifas más económicas de las ITV de los turismos, frente a la Comunidad Valenciana y Castilla y León, con las más elevadas.
FACUA.org
España-31/10/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha elaborado un estudio comparativo sobre las tarifas máximas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en las diecisiete comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas de Ceuta y Meli