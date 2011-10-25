El INC traslada a EEUU la denuncia de FACUA contra un aparato anti mosquitos por ultrasonido
La Comisión Federal de Comercio prohibió hace siete años a Prince Lionheart afirmar que sus productos repelen los mosquitos. FACUA ha denunciado a cinco empresas que comercializan estos aparatos en España.
FACUA.org
Internacional-25/10/2011
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