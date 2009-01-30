El Índice de Precios de Consumo Armonizado baja siete décimas en enero y la inflación podría caer a niveles de hace 40 años
En toda la serie histórica de este indicador, que arranca en enero de 1997, no se ha registrado nunca una tasa anual tan baja.
FACUA.org
España-30/01/2009
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El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en España bajó siete décimas en enero, hasta situar su tasa anual en el 0,8%, prosiguiendo así la senda de moderación de los precios iniciada en julio de 2008, según el indicador adelantado elaborad